Bafta-Verleihung in London Kate und William ziehen alle Blicke auf sich

Von red 13. Februar 2017 - 11:00 Uhr

Die britischen Filmpreise sind in London am Sonntag vergeben worden und zahlreiche Hollywood-Stars waren anwesend. Doch alle Augen richteten sich auf Herzogin Kate, die in einer traumhaften Robe erschien.





6 Bilder ansehen

London - Zahlreiche Hollywood-Stars tummelten sich unter den illustren Gästen der 70. British Academy Film Awards (Bafta) am Sonntagabend in London. Doch ein Paar hat allen die Show gestohlen: Herzogin Kate und Prinz William kamen bestens gelaunt und zum ersten Mal gemeinsam zu der Bafta-Verleihung in der Royal Albert Hall.

Mehr zum Thema

Kate mit traumhaftem Alexander-McQueen-Kleid

Dabei verzückte vor allem Kate in einer figurbetonten Robe des britischen Designers Alexander McQueen. In dem schulterfreien Kleid mit Blumenapplikationen war die 35-Jährige zwar nicht vor der englischen Kälte geschützt, doch die bewundernden Blicke der anderen Gäste waren ihr gewiss. Auch Prinz William zeigte sich im schwarzen Anzug mit Fliege ganz elegant. Er durfte einen Preis an den Komiker Mel Brooks verleihen.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte das Musical „La La Land“ von Damien Chazelle mit fünf Auszeichnungen. Die Baftas gelten als wichtiger Indikator für die Verleihung der Oscars in zwei Wochen.