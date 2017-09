„Badisches Oktoberfest“ Bierkrug ins Gesicht geschlagen

Von red/dpa 30. September 2017 - 13:01 Uhr

Nachdem er einen Bierkrug beim Oktoberfest ins Gesicht bekommen hat, kam ein 34-Jähriger ins Krankenhaus. Foto: dpa

Zuerst bekam ein 34-Jähriger auf dem „Badischen Oktoberfest“ in Weil am Rhein einen Bierkrug ins Gesicht. Dann musste er im Krankenhaus so lange warten, dass er ganz wütend wurde und von einem massiven Polizeiaufgebot besänftigt werden musste.

Weil am Rhein - Ein 34-Jähriger hat auf dem „Badischen Oktoberfest“ in Weil am Rhein in Baden-Württemberg zuerst einen Bierkrug ins Gesicht bekommen und war dann im Krankenhaus so aufgebracht, dass ihn ein massives Polizeiaufgebot besänftigen musste. Der Mann war auf dem Fest am Freitagabend mit einem 45-Jährigen aus unbekannten Gründen in Streit geraten, wie die Polizei Freiburg am Samstag mitteilte. Der Ältere hatte den Krug ins Gesicht des Jüngeren geschlagen, woraufhin dieser ins Krankenhaus kam. Dort dauerte dem Verletzten allerdings die Wartezeit zu lange.

Nur mit Hilfe der Polizei konnte das Krankenhauspersonal den Mann beruhigen und medizinisch versorgen. Seine Ehefrau holte ihn schließlich aus dem Krankenhaus ab.