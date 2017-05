Badestellen-Bericht Zweimal „mangelhaft“ in Baden-Württemberg

Von red/dpa 23. Mai 2017 - 12:19 Uhr

Ein Bad im Finsterroter See in Wüstenrot ist nicht zu empfehlen.Foto: dpa

Wenn es draußen heiß ist, tut Abkühlung gut. Doch nicht in jedem Gewässer im Südwesten ist ein Bad empfehlenswert.

Kopenhagen/Stuttgart - Deutschlandweit ist das Baden ein sauberes Vergnügen - an zwei Stellen im Südwesten jedoch ist die Qualität des Wassers laut einem EU-Bericht „mangelhaft“.

Sowohl am Finsterroter See in Wüstenrot bei Heilbronn als auch an der Kocherbadebucht in Künzelsau (Hohenlohekreis) wird vom Baden abgeraten. Geschwommen wird dort aber in der neuen Badesaison ohnehin nicht: Der Finsterroter See wurde als Badegewässer abgemeldet, wie es im Gesundheitsministerium in Stuttgart hieß. Und das Kocherfreibad sei bis auf weiteres geschlossen worden. Die Gemeinde saniert es.

Nach dem EU-Bericht zur Qualität der Badegewässer erfüllen 97,8 Prozent der 2292 untersuchten deutschen Badestellen die EU-Mindeststandards. Nur fünf Stellen in Deutschland bekamen den Stempel „mangelhaft“.