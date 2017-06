Baden-Württemberg Zum Feiertag Staugefahr auf Autobahnen

Von red/dpa 14. Juni 2017 - 14:04 Uhr

Der ADAC warnt vor Staus zum Ende der Pfingstferien. Foto: dpa

Das Ende der Pfingstferien und ein Feiertag stehen vor der Tür. Autofahrer müssen mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen. Bereits am Mittwochnachmittag werden Beeinträchtigungen erwartet.

Stuttgart - Mit dem Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg wird es am Sonntag auf vielen Autobahnen voll. Der Feiertag an diesem Donnerstag lockt zudem viele Menschen für ein verlängertes Wochenende in den Kurzurlaub. Fronleichnam ist in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in Teilen Sachsens und Thüringens ein gesetzlicher Feiertag.

Bereits für Mittwochnachmittag rechnete der ADAC mit langen Staus auf den Autobahnen. Vor allem auf der A8, der A93 und der A95 sollte es in Richtung Süden voll werden, prognostizierte eine Sprecherin des Verkehrsclubs in München. Auch auf der A1 und der A3 drohten längere Staus. Am Sonntag, dem letzten Tag der Pfingstferien in den beiden südlichen Bundesländern, erwartet der ADAC auch in Österreich und Italien Staus.