Baden-Württemberg Zu Ostern drohen Staus

Von red/dpa 10. April 2017 - 10:48 Uhr

Nichts geht mehr: Stau auf der Autobahn.Foto: dpa

Wer an den Ostertagen mit dem Auto unterwegs ist, braucht Geduld: Vor allem im Großraum Stuttgart komme es zu Behinderungen, warnt der ACE.

Stuttgart - Autofahrer im Südwesten müssen sich rund um Ostern auf Staus einstellen. Wie der Autoclub ACE am Montag in Stuttgart mitteilte, dürfte es bereits am Gründonnerstag vor Beginn des langen Feiertagswochenendes viel Verkehr geben.

Mehr zum Thema

Schon ab den frühen Mittagsstunden staue es sich. Vor allem im Großraum Stuttgart rechnen die Experten mit Stau. Besonders betroffen dürfte demnach unter anderem auch die Autobahn 8 sein, die von Karlsruhe über Stuttgart bis nach Salzburg führt.

Ebenfalls mit Stau rechnet der ACE auf der A81 von Heilbronn nach Singen. Bei der Rückreise am Ostermontag dürfte die Stoßzeit demnach von 11.00 bis 20.00 Uhr sein.

Stop and Go-Verkehr hat auch Auswirkungen auf die Feinstaubwerte in Stuttgart. Die zehn wichtigsten Fakten zu Feinstaub im Video: