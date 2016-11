Baden-Württemberg Zahl der kleinen Waffenscheine steigt deutlich an

Filder und Schönbuch Der Trick mit den Taubstummen

Steinenbronn, ein Schwerpunkt von Bettlern?! Aber auch in Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt und Waldenbuch geben sich Menschen in letzter Zeit als Taubstumme aus und sammeln Spenden. In einigen Fällen besteht der Anfangsverdacht auf Sammlungsbetrug