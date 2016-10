Baden-Württemberg Yacht „Biggi“ geht in Flammen auf

Von red/lsw 07. Oktober 2016 - 07:28 Uhr

Die Feuerwehr musste zu einer brennenden Yacht in Eberbach ausrücken.Foto: dpa-Zentralbild

In Eberbach ist am Neckarlauer eine Yacht völlig ausgebrannt. Eine Ehepaar befand sich dabei zunächst auf dem Boot.

Eberbach - Ein 76-Jähriger und seine 63-jährige Ehefrau haben beim Brand ihres Boots an einer Anlegestelle in Eberbach eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, konnten die beiden sich am Donnerstag mit Hilfe von Passanten aus dem Inneren des brennenden Boots befreien. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in der Diesel-Heizungsanlage des Boots ausgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro. Der Neckar wurde durch den Brand laut Polizei nicht verschmutzt.