Baden-Württemberg Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern

Von red/dpa 29. August 2017 - 08:46 Uhr

Von Mittwochabend an soll es im Südwesten gewittern. (Symbolbild) Foto: dpa

Nach hochsommerlichen Temperaturen soll es von Mittwochabend an im Südwesten teils kräftig gewittern. Die Aussichten für das Wochenende sind auch nicht rosig.

Stuttgart - Nach einem heißen Wochenstart soll es in Baden-Württemberg von Mittwochabend an kräftig gewittern. Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart warnte am Dienstag vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Eine von Norden aufziehende Kaltfront soll zunächst am Mittwochabend im Bergland für starke Gewitter sorgen.

So wird das Wetter in Stuttgart und der Region

Im Laufe des Donnerstags könnten sich die Unwetter auf ganz Baden-Württemberg ausbreiten. Das Wochenende bleibt der Voraussage zufolge wechselhaft mit teilweise lang anhaltendem Regen. Passend zum meteorologischen Herbstbeginn am Freitag wird es außerdem kälter - mit Temperaturen deutlich unter 20 Grad.