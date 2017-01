Baden-Württemberg Viele Unfälle wegen Glätte im Südwesten

Von red/dpa 30. Januar 2017 - 08:32 Uhr

Gefrierende Nässe bringt zahlreiche Autofahrer in Baden-Württemberg ins Schleudern.Foto: dpa

Stuttgart - Wegen Glatteis hat es in Baden-Württemberg am Montagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. „Seit 7 Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Unfallmeldungen ein“, sagte etwa ein Polizeisprecher in Heilbronn. Dabei sei es aber zunächst bei Blechschäden geblieben. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals. Nach ersten Erkenntnissen gab es noch keine Verletzten.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag vor gefrierender Nässe im Land gewarnt. Tauwetter und der anhaltende Regen könnten im Schwarzwald zu Unwettern und Stürmen führen. Zusammen mit der schmelzenden Schneedecke müsse dort bis Mittwoch mit einer Niederschlagsmenge von 50 bis 90 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden, hieß es bei den Meteorologen.

Im Raum Stuttgart sind laut Polizei bisher keine größeren Ereignisse bekannt.