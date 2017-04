Baden-Württemberg Radfahrer stirbt nach Unfall

Von red/dpa 10. April 2017 - 10:30 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 294 im Kinzigtal im Schwarzwald.Foto: dpa

Ein Radfahrer will am Sonntagnachmittag die B294 überqueren. Dabei achtet er jedoch nicht auf den Verkehr. Eine Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen und erfasst den Radfahrer, der später stirbt.

Haslach - Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in Haslach im Kinzigtal (Ortenaukreis) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 57-Jährige am Sonntagnachmittag mit dem Fahrrad die Bundesstraße 294 überquert und nicht auf ein herannahendes Auto geachtet. Dessen Fahrerin konnte ihm nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 57-Jährige starb am Abend an seinen schweren Verletzungen.