Baden-Württemberg Polizei fahndet nach bewaffnetem 22-Jährigem

Von red/dpa 14. Oktober 2016 - 15:30 Uhr

In den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen fahndet die Polizei derzeit nach einem mutmaßlich bewaffneten jungen Mann.Foto: dpa

Er ist mutmaßlich bewaffnet und soll eine Spielothek überfallen haben: Die Polizei fahndet in den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen nach einem jungen Mann.

Bad Saulgau - Nach einen mutmaßlichen bewaffneten Räuber sucht die Polizei in Waldgebieten der Kreise Ravensburg und Sigmaringen.

Der 22-Jährige soll in den vergangenen Tagen eine Spielothek in Altshausen (Kreis Ravensburg) überfallen und eine Jagdwaffe mit Zielfernrohr und Munition aus einem Auto gestohlen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Er könnte in einem in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestohlenen Fahrzeug unterwegs sein. Auch eine Suche mit Polizeihubschrauber blieb bislang ergebnislos.