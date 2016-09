Baden-Württemberg Nächste Bluttat bei Mannheim

Von red/lsw 03. September 2016 - 19:38 Uhr

In Mannheim ist es zu einer blutigen Auseinandersetzung in einer Familie gekommen.Foto: dpa

Einen Tag, nachdem ein zehnjähriges Mädchen in Mannheim getötet worden war, kam es erneut zu einer blutigen Auseinandersetzung.

Neulußheim - Bei einem Familienstreit in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind nach Angaben der Polizei am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Nachbarin habe am Morgen laute Schreie aus einer Wohnung gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten hätten einen Mann und seine Eltern verletzt gefunden. Alle drei waren durch Stiche und Schnitte verletzt. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Mannheim mit. Für den lebensgefährlich verletzten Mann wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Kriminalpolizei konzentriert ihre Ermittlungen nach eigenen Angaben derzeit auf das engere familiäre Umfeld. Die Hintergründe seien noch unklar, die Verletzten waren am Abend nicht vernehmungsfähig.

Mehr zum Thema

Erst am Freitag war es in Mannheim zu einer blutigen Tat gekommen, bei der eine Frau ihre Tochter offenbar erstach.