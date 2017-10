Baden-Württemberg Mietpreise in den Studentenwohnheimen sind gestiegen

Von red/dpa/lsw 14. Oktober 2017 - 18:46 Uhr

Auch in Stuttgart ist das Wohnen für Studenten nicht gerade preiswert. Foto: Jacqueline Fritsch

Wohnen ist eine teure Angelegenheit – auch und vor allem für Studenten. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor.

Stuttgart - Wohnen wird teurer - das merken auch die Studenten in den Wohnheimen des Landes. So zahlen sie beispielsweise in Freiburg für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft des Studierendenwerkes durchschnittlich 269 Euro im Monat. Zum Vergleich: 2012 lag der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer in einem Freiburger Wohnheim noch bei 240 Euro, vor zehn Jahren bei 215 Euro. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor.

In Stuttgart zahlen die Studenten demnach für ein WG-Zimmer im Wohnheim durchschnittlich 280 Euro (2012: 270), in Heidelberg 233 Euro (2012: 220). Am meisten müssen die Studenten dafür in Friedrichshafen am Bodensee (325 Euro) und in Mannheim (323 Euro) berappen, am wenigsten in Bad Mergentheim (187 Euro).

Wie können sich Stuttgarter Studenten das Wohnen eigentlich noch leisten? Unsere Kollegen von Stuggi.TV haben sich umgehört: