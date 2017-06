Baden-Württemberg Mehrere Unfälle mit Toten und Verletzten

Von red/dpa 11. Juni 2017 - 15:52 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Viernheim sind zwei Menschen ums Leben gekommen.Foto: dpa

Ein Lastwagen rast in ein Stauende, zwei Autos krachen frontal zusammen, ein Wagen schleudert auf einen Fußweg: Bei mehreren Unfällen gibt es Tote, Verletzte und großen Schaden.

Viernheim/Langenargen - Bei schweren Unfällen im Südwesten sind seit Freitagnachmittag drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Bei einem Frontalzusammenstoß bei Langenargen (Bodenseekreis) wurden am Samstagabend fünf Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Ein 24-Jähriger war nach Polizeiangaben von einer Straße abgekommen, in die Leitplanke geprallt und frontal mit einen entgegenkommenden Wagen kollidiert. Der junge Mann war nicht angeschnallt und wurde aus seinem Auto geschleudert. Er verletzte sich lebensgefährlich. Die vier Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.

Im Rems-Murr-Kreis starb am Samstagabend ein Motorradfahrer, nachdem er mit seiner schweren Maschine gegen ein Verkehrsschild geprallt war. Der 42-Jährige war am Samstagabend in Fellbach vermutlich gegen einen Bordstein geraten, wie die Polizei am Sonntag in Aalen mitteilte. Dabei habe er die Kontrolle über das Motorrad verloren. Der 42-Jährige starb im Krankenhaus.

Folgenschwerer Unfall

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich bereits am späten Freitagnachmittag am Stauende auf der Autobahn 6 zwischen dem hessischen Viernheim und Mannheim. Ein Lastwagen war ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Dabei kamen nach Polizeiangaben in einem Auto eine 53 Jahre alte Frau und ihre 31-jährige Tochter ums Leben. Der mit im Auto sitzende 55 Jahre alte Familienvater wurde schwer verletzt. Insgesamt schob der Lkw acht Fahrzeuge ineinander, weitere drei Menschen wurden dabei schwer und zwei leicht verletzt. Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Lebensgefährlich verletzt

In Pforzheim wurde eine Jugendliche am Samstag von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Eine 22-Jährige hatte beim Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte auf einen Gehweg und traf dort eine 14 Jahre alte Fußgängerin. Sie wurde durch den Aufprall über eine Mauer geworfen und lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer erlitten einen Schock.

Bei Forchtenberg im Hohenlohekreis kam eine 54 Jahre alte Autofahrerin von der Fahrbahn ab und wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau in den Grünstreifen gefahren. Als sie gegensteuern wollte, überschlug sich das Auto. Die 54-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt, sie kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Eine 13 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt.

In Mannheim richtete ein Autofahrer erheblichen Sachschaden an, als er am Freitagabend in eine Straßenbahn-Haltestelle und gegen einen Stromkasten prallte. Der Schaden beträgt nach einer Schätzung 100 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallfahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.