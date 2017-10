Baden-Württemberg Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Von red/dpa 24. Oktober 2017 - 21:42 Uhr

Das Feuer brach im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Franziska Hessenauer

Erst knallt es - dann kommt für einen 53-Jährigen jede Hilfe zu spät. Drei weitere Menschen können sich bei einem Wohnhausbrand zum Glück ins Freie retten.

Weinsberg - Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Wohnhaus in Weinsberg bei Heilbronn ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Dienstagabend im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Die Hausbewohner gaben an, den Knall einer Verpuffung oder einer Explosion gehört zu haben.

Drei weitere Personen verletzt

Drei weitere Bewohner des Hauses konnten sich mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Freie retten. Der 53-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.

Bei dem Wohnhaus handelte es sich nach Polizeiangaben um ein Haus des Weinsberger Hilfsvereins. Dieser hat sich die Betreuung und Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen zur Aufgabe gemacht.