Baden-Württemberg Mann schläft mit Zigarette ein und verursacht Brand

27. September 2017

Für einen Wohnungsbrand mit einem Verletzten hat eine Zigarette vor dem Einschlafen gesorgt. Ein Mann war am Dienstagabend beim Rauchen auf dem Bett eingeschlafen, wodurch sich seine Matratze entzündete.

Friedenweiler - Eine Zigarette vor dem Einschlafen hat in Friedenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) für einen Wohnungsbrand mit einem Verletzten gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein Mann am Dienstagabend beim Rauchen auf dem Bett eingeschlafen und hatte dadurch seine Matratze entzündet.

Ein Löschversuch, den der 64-Jährige mit einem Nachbarn unternahm, war nicht erfolgreich. Der Verursacher und neun weitere Hausbewohner mussten von den herbeigerufenen Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Seine Wohnung war zunächst nicht bewohnbar.