Baden-Württemberg Polizei: „Ein ernstzunehmender Erpressungsfall“

Von mrz 28. September 2017 - 11:54 Uhr

In Baden-Württemberg droht ein Mann offenbar großflächig Lebensmittel zu vergiften. Foto: dpa

In Baden-Württemberg und wohl auch darüber hinaus gibt es einen groß angelegten Fall von Erpressung gegen einige Lebensmittel-Märkte. Hier gibt es die Aussagen der Polizei von der Pressekonferenz.

Konstanz - Der Fall klingt alarmierend: Ein Mann aus Baden-Württemberg erpresst mehrere Lebensmittel-Märkte im großen Stil, fordert offenbar zehn Millionen Euro Lösegeld und soll bereits erste Produkte aus der Sparte Babynahrung vergiftet haben.

Der Täter hat demnach in einem Schreiben, das er den Konzernen und auch der Polizei zukommen ließ, angekündigt, Produkte in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland zu manipulieren. Diese wolle er mit einer Substanz vergiften. In dem Schreiben sprach er konkret auch Märkte in Friedrichshafen am Bodensee an.

