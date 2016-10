Baden-Württemberg Land bittet nach Flüchtlingswelle zum Resteverkauf

Von Jürgen Bock 12. Oktober 2016 - 09:00 Uhr

Noch vor kurzem begehrtes Gut, jetzt massenhaft übrig: Feldbetten, Schlafsäcke und anderes Material für die FlüchtlingsunterbringungFoto: Lichtgut/Leif Piechowski

Als zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle Zigtausende Menschen ins Land kamen, waren Feldbetten oder Schlafsäcke knapp. Jetzt ist Material übrig – und wird auf unterschiedliche Weise verwertet.

Stuttgart - Notquartiere stehen leer, Feldbetten und Handtücher stapeln sich: Das abrupte Abreißen des Flüchtlingsstroms hat neue Probleme mit sich gebracht. Das Land arbeitet an einem Plan, welche Unterkünfte für weitere Ernstfälle behalten werden sollen und welche nicht. Und auch für große Mengen Material, das bestellt, aber letztlich nicht gebraucht worden ist, suchen die zuständigen Behörden eine Verwendung.

Beim Regierungspräsidium (RP) in Stuttgart hat man nach einer Bestandsaufnahme beschlossen, nur einen Grundstock zu behalten und den Rest abzugeben. Das Material ist Kommunen und Wohlfahrtsverbänden zum Kauf angeboten worden. Aber nicht nur denen. Auch die Mitarbeiter sollen sich an der Lagerräumung beteiligen und können sich zum Einkaufspreis ein Stockbett oder Bettwäsche zulegen.

In der größten Not sogar in China bestellt

Beim RP in Freiburg zögert man dagegen noch. „Wir haben viel Material zwischengelagert, aber noch nichts verkauft“, sagte ein Sprecher unserer Zeitung. Man wolle erst das Konzept des Landes für die künftigen Erstaufnahmestellen abwarten. In Freiburg hatte man kurz vor dem Jahreswechsel in der größten Not sogar Artikel in China bestellt. Bei den Regierungspräsidien in Karlsruhe und Tübingen will man übriges Material zunächst für eventuelle neue Krisen einlagern. Bisher hatte es in Baden-Württemberg keine Vorratshaltung gegeben.

Auch das Rote Kreuz verfügt noch über Restbestände. Der Landesverband Baden-Württemberg hat aus seinem Materiallager in Kirchheim/Teck während der Krise mehr als 65 000 Schlafsäcke und 30 000 Hygienesets ans Land geliefert. Was noch übrig ist, soll nach und nach abgebaut werden. „Das Material wird innerhalb des Roten Kreuzes verteilt oder anderen Hilfsorganisationen überlassen“, sagt Sprecher Udo Bangerter.