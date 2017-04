Baden-Württemberg Junge Frau stirbt bei schwerem Unfall

Von red/lsw 17. April 2017 - 17:49 Uhr

Tödlicher Unfall in Erolzheim im Kreis Biberach.Foto: dpa

In Baden-Württemberg ist es in Erolzheim zu einem tödlichen Unfall gekommen. Für eine junge Frau kam nach einem Frontalzusammenstoß jede Hilfe zu spät.

Erolzheim - Eine junge Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße zwischen Erolzheim und Edelbeuren getötet worden. Der Unfall im Landkreis Biberach ereignete sich am Montag in einer leichten Rechtskurve, wie die Polizei in Ulm mitteilte.

Mehr zum Thema

Der Kleinwagen der 21-Jährigen sei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Darin wurden ein 35 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.