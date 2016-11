Baden-Württemberg Hunderte Kurden bei Demos erwartet

Von red/dpa/lsw 05. November 2016 - 10:18 Uhr

Am Freitag haben Kurden in der Nähe des Türkischen Generalkonsulats in Stuttgart demonstriert.Foto: dpa

Nach den Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei rechnet die Polizei am Samstag in Baden-Württemberg erneut mit Demonstrationen.

Stuttgart/Karlsruhe - Die Polizei rechnet am Samstag in Baden-Württemberg erneut mit Demonstrationen gegen Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei. Nach Angaben von Polizeisprechern in Stuttgart und Karlsruhe werden am Nachmittag insgesamt mehr als 650 Teilnehmer erwartet. „Wir gehen davon aus, dass es friedlich bleiben wird, sind aber für alle Fälle gerüstet“, sagte ein Sprecher in Stuttgart.

Bereits am Freitag versammelten sich hunderte Demonstranten in mehreren Städten im Südwesten, weil die türkische Polizei Parlamentsabgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP bei Razzien festgenommen hatte. In Köln werden am Samstag bei Protesten bis zu 15 000 Kurden erwartet.