Baden-Württemberg Frau wird bei Angriff auf Party schwer verletzt

Von red/lsw 18. Juni 2017 - 15:12 Uhr

Die Polizei hat es mit einer schweren Körperverletzung in Mannheim zu tun. Foto: dpa

Zu einem brutalen Übergriff ist es auf einer Party in Mannheim gekommen. An dessen Ende landete eine Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Mannheim - Eine 26-Jährige ist wegen eines Streits auf einer Party so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sie am späten Samstagabend eine Auseinandersetzung mit zwei anderen Besucherinnen gehabt. Daraufhin attackierte sie der 38 Jahre alte Freund von einer der Frauen. Er stieß sie demnach zu Boden und trat auf sie ein.

Mehr zum Thema

Mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Gegen den 38-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.