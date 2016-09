Baden-Württemberg Fahrschülerin stirbt bei Motorrad-Unfall

Von red/lsw 03. September 2016 - 15:46 Uhr

Tragisches Unglück in Baiersbronn. Eine Fahrschülerin stirbt noch am Unfallort.Foto: dpa

In Baiersbronn ist es am Wochenende zu einem schweren Motorrad-Unfall gekommen, bei dem eine Fahrschülerin ums Leben kam.

Baiersbronn - Eine Fahrschülerin ist am Samstag im Landkreis Freudenstadt auf einem Motorrad tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die 35-Jährige zusammen mit zwei Fahrlehrern und anderen Fahrschülern zwischen Baiersbronn und Ruhestein in Richtung Schwarzwaldhochstraße unterwegs. In einer Kurve streifte die noch ungeübte Fahrerin ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Die 35-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Zwei weitere Biker, die hinter dem Auto unterwegs waren, stürzten ebenfalls und verletzten sich leicht. Die Fahrerin des Wagens erlitt einen Schock.