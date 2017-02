Baden-Württemberg Erster Vorgeschmack auf den Frühling

Von red/ dpa/ lsw 14. Februar 2017 - 14:07 Uhr

Ein Hauch von Frühling: Bis zu 14 Grad werden im Südwesten in den kommenden Tagen erwartet.Foto: dpa

In den kommenden Tagen erwartet den Südwesten ein kleiner Vorgeschmack auf den Frühling. Dank eines Hochs aus Skandinavien wird es auch in Stuttgart und der Region deutlich milder.

Stuttgart - Ein kleiner Vorgeschmack auf den Frühling erwartet Baden-Württemberg in den kommenden Tagen. Grund dafür ist ein stabiles Hoch von Skandinavien bis zur Adria, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Dadurch soll es im Südwesten mild werden.

Am Donnerstag werden nach DWD-Vorhersage am südlichen Oberrhein bis zu 14 Grad erwartet. Bereits am Mittwoch sollen die Temperaturen im Markgräflerland demnach auf „vorfrühlingshafte 12 Grad mit reichlich Sonnenunterstützung“ steigen. Morgens kann es in den kommenden Tagen aber vielerorts noch nebelig oder bewölkt sein, tagsüber dürfte es zunehmend aufklaren.