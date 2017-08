Baden-Württemberg Erneut schwere Gewitter erwartet

Von red/dpa/lsw 15. August 2017 - 11:08 Uhr

In Baden-Württemberg könnte es dieser Tage erneut zu schweren Gewittern kommen. Foto: dpa

Am Dienstag kann es im Südwesten zu Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In den kommenden Tagen werden kühlere Temperaturen erwartet.

Stuttgart - Im Südwesten kann es am Dienstag zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In der ersten Tageshälfte bleibt es jedoch erst einmal heiter und sehr warm. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 27 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad am Oberrhein.

Im Vorfeld einer Kaltfront könnten sich im Laufe des Tages aber auch Schauer und Gewitter bilden, teilte der DWD mit. Zunächst sind demnach der südliche Schwarzwald und die Schwäbische Alb betroffen, in der Nacht muss auch in den übrigen Regionen des Landes mit einzelnen Gewittern gerechnet werden. Dabei kann es zu Starkregen, stürmischen Böen und Hagel kommen.

In den kommenden Tagen kühlt es den Angaben des Wetterdienstes zufolge wieder etwas ab - auf Höchstwerte um die 27 Grad. Zunächst bleibt es am Mittwoch überwiegend trocken, am Donnerstag wird es dann wieder wechselhafter mit örtlichen Schauern und Gewittern.