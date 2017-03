Baden-Württemberg Erneut ein tödlicher Motorradunfall

Von red/lsw 12. März 2017 - 19:18 Uhr

Schon wieder ein tödlicher Motorradunfall in Baden-Württemberg (Symbolfoto).Foto: dpa

Im Main-Tauber-Kreis ist es in der Nähe von Boxberg zu einem schweren Motorradunfall mit tödlichen Folgen gekommen.

Boxberg - Bei einem Ausflug mit seinem Motorrad ist ein 56-Jähriger am Sonntag in der Nähe von Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann in einer Kurve auf der Landstraße L 579 auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Auto einer 38 Jahre alten Frau zusammen. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - insgesamt rund 10 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.