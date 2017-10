Baden-Württemberg Brutaler Übergriff mit Messer

Von red/lsw 29. Oktober 2017 - 15:21 Uhr

In Ravensburg kommt es zu einem brutalen Übergriff mit einem Messer. Foto: dpa

In Baden-Württemberg geraten zwei Männer in einen Streit. An dessen Ende kommt es zu einer brutalen Messerattacke mit schlimmen Folgen.

Wangen im Allgäu - Während eines Streits in Wangen (Kreis Ravensburg) hat ein 56 Jahre alter Mann seinen Widersacher mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidiums Konstanz teilten am Sonntag mit, dass der Angreifer am Samstagabend festgenommen wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge waren der mutmaßliche Täter und ein 52 Jahre alter Mann zuvor in einem Lokal in Streit geraten. Nachdem sich zunächst eine Rangelei entwickelt hatte, warf der Wirt beide Männer raus.

Vor der Gaststätte soll der 56-Jährige dann plötzlich mit einem Messer auf seinen Rivalen eingestochen haben. Mit schweren Verletzungen musste dieser in ein Krankenhaus gebracht werden. Anschließend flüchtete der Täter. Er konnte noch abends festgenommen werden. Wie die Behörden mitteilten, muss nun geklärt werden, ob er sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts zu verantworten hat.