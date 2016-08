Baden-Württemberg Arbeiter auf Baustelle getötet

Von red/dpa 26. August 2016 - 11:20 Uhr

In Freiburg kommt ein Arbeiter auf einer Baustelle ums Leben.Foto: dpa

In Baden-Württemberg ist es zu einem tragischen Unglück auf einer Baustelle gekommen. Ein Arbeiter wurde getötet.

Freiburg - Ein Arbeiter ist von einer einstürzenden Schalungsdecke in einem Mehrfamilienhaus-Neubau in Freiburg erschlagen worden. Der 26 Jahre alte Mann habe am Freitag eine Schubkarre über eine Rampe geschoben, als die Konstruktion, die für das Schütten einer Betondecke aufgebaut war, über ihm zusammenbrach. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilte die Polizei mit. Kriminaltechniker, Sachverständige und Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts untersuchten den Unfallort.