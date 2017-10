Baden-Württemberg 57-Jähriger wird vermisst

Der 57-jährige Siegfried-Albert Kieferle aus Rottenburg-Seebronn wird seit Samstagmorgen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Fahndungsfoto finden Sie im Artikel.



Rottenburg - Seit Samstagmorgen wird der 57-jährige Siegfried-Albert Kieferle aus Rottenburg-Seebronn vermisst. Der Gesuchte ist seit einem Schlaganfall gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, sodass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, schreibt die Polizei.

Suchaktionen ohne Erfolg

Gegen 8 Uhr soll der Vermisste seine Wohnung in Seebronn verlassen haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur – trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde beteiligt waren.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er den 57-Jährigen am Samstagnachmittag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr innerhalb von Pfäffingen in Richtung Tübingen laufen sah. Eine Suche in diesem Bereich verlief jedoch ergebnislos.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeans, einer weinroten Trainingsjacke mit schwarz-weißen Karos an den Ärmeln und braunen oder grauen Halbschuhen. Am linken Arm trägt er eine Thrombose-Bandage, außerdem Siegfried-Albert Kieferle einen schleppenden Gang.

Wer Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg, Tel. 07472/98010, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.