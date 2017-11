Baden-Württemberg 18-jähriger Schweizer rast mit 280 km/h in Polizeikontrolle

Von red/dpa 20. November 2017 - 18:11 Uhr

Der Polizei in Baden-Württemberg ist ein Schweizer Raser ins Netz gegangen. (Symbolbild) Foto: dpa

Mit 280 statt den erlaubten 120 ist ein Raser aus der Schweiz auf der A5 bei Neuenburg am Rhein in eine Polizeikontrolle gerast. Ihn erwarten nun empfindliche Strafen.

Neuenburg am Rhein - Auf der Autobahn 5 (Karlsruhe-Basel) hat die Polizei einen Raser aus der Schweiz aus dem Verkehr gezogen. Er war mit 280 Kilometern pro Stunde unterwegs - erlaubt ist Tempo 120, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg, rund 30 Kilometer von der Grenze zur Schweiz entfernt, war der 18-Jährige auf der stark befahrenen Autobahn am Freitag mit seinem Wagen in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Abzüglich der üblichen Messtoleranz blieb ein Tempo von 271. Den Beamten musste er 800 Schweizer Franken, umgerechnet knapp 700 Euro, Sicherheitsleistung hinterlegen. Anschließend durfte er weiterfahren. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren.

Mehr zum Thema

Raser aus der Schweiz sind im deutschen Südwesten zum Politikum geworden. Auf der Autobahn 81 bei Singen nahe der deutsch-schweizerischen Grenze plant die baden-württembergischen Landesregierung ein Tempolimit, um illegale Autorennen zu verhindern und die für die Rennen bekannten Schweizer Raser auszubremsen.