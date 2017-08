Einsatz in Baden-Baden Polizisten von Gaffer-Verhalten schockiert

Von red 01. August 2017 - 14:14 Uhr

Die Polizei wurde am Montagabend zu einem Hotel in Baden-Baden gerufen. Die Szenen, die sich dort abspielten, schockierten die Beamten. (Symbolbild) Foto: dpa

In Baden-Baden will sich ein Mann vom Vordach eines Hotels stürzen. Zahlreiche Gaffer zücken ihr Mobiltelefon. Die Szenen lassen selbst erfahrene Polizisten erschaudern.

Baden-Baden - Zu besonders abstoßenden Szenen ist es am Montagabend vor einem Hotel am Goetheplatz in Baden-Baden gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte sich ein Mann gegen 20 Uhr vom Vordach des Hotels stürzen. Mitarbeiter des Hotels alarmierten daraufhin die Beamten. Als die Polizisten ankamen, entdeckten sie zahlreiche Schaulustige, die den Mann mit ihren Mobiltelefonen filmten. Einige der Gaffer forderten ihn sogar auf, zu springen.

Den Polizeibeamten gelang es glücklicherweise, den Mann unbeschadet vom Vordach zu holen und in eine Fachklinik zu bringen. Das Verhalten der Gaffer habe selbst erfahrene Beamte erschaudern lassen, schreibt die Polizei.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/