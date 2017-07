Bad Saulgau Fallschirmsprunglehrer stürzt ab

Von red/dpa 14. Juli 2017 - 14:50 Uhr

Im Kreis Sigmaringen ist es zu einem tödlichen Fallschirmunfall gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Tragischer Unfall im Kreis Sigmaringen: Ein Fallschirmlehrer ist am Donnerstagabend aus 20 Metern Höhe in den Tod gestürzt.

Bad Saulgau - Ein 45 Jahre alter Mann ist bei einem Fallschirmunfall in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Fallschirmsprunglehrer am Donnerstagabend mit einem neuen Fallschirmmodell aus rund 20 Metern Höhe abgestürzt. Er hatte wohl nach einer Drehung einen Bedienungsfehler gemacht, woraufhin er auf das Rollfeld stürzte.