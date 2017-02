Bad Säckingen Vermisste 15-Jährige wieder aufgetaucht

Von red/dja 28. Februar 2017 - 11:25 Uhr

Die Polizei suchte seit Sonntag nach dem vermissten Mädchen.Foto: dpa

Am Sonntag wurde ein 15 Jahre altes Mädchen aus Bad Säckingen im Landkreis Waldshut am Hochrhein als vermisst gemeldet. Nun ist das Mädchen in Niedersachsen aufgetaucht.

Laufenburg - Die seit Sonntagmorgen vermisste 15-Jährige aus Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, haben sie die Jugendliche in einer Stadt in Niedersachsen ermittelt. Derzeit befindet sie sich beim dortigen Jugendamt.

Mehr zum Thema

Warum das Mädchen verschwunden ist, wird derzeit ermittelt.

Die 15-Jährige hatte gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Städtle-Fasnacht in Laufenburg besucht. Im Anschluss daran begab sich die Gruppe in das Lokal „Goldener Anker“. Gegen 0.35 Uhr ging das Mädchen auf die in der Gaststätte befindliche Toilette. Von dort kehrte sie nicht mehr zurück. Nachdem die Suche nach ihr ergebnislos verlief, verständigten die Angehörigen am Sonntagmorgen die Polizei.