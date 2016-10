Bad Säckingen Anklage nach Autounfall mit Toten und Verletzten

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 10:31 Uhr

In Bad Säckingen rast ein Senior in eine Menschenmenge.Foto: dpa

Ein 84-Jähriger will bremsen - drückt stattdessen das Gaspedal. Sein Auto rast in eine Menschengruppe - mit tödlichen Folgen. Ein halbes Jahr danach erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Senior.

Bad Säckingen - Knapp ein halbes Jahr nach dem Unfall in der Fußgängerzone von Bad Säckingen (Kreis Waldshut) mit zwei Toten und vielen Verletzten ist gegen den Fahrer Anklage erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Dienstag mitteilte, hat sie wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung Anklage am Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Säckingen erhoben.

Der inzwischen 85-Jährige war Anfang Mai in der Innenstadt aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die Fußgängerzone geschossen und dabei in eine Menschenmenge gefahren. Auch der Mann war verletzt worden. Die Beamten gingen damals davon aus, dass er Bremse und Gas bei seinem Automatikwagen verwechselt hatte.

Ob sich die Vermutung nun erhärtet hat, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde zunächst nicht.