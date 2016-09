Bad Säckingen Achtjähriger Junge stirbt in Therme

Von red/dpa/lsw 05. September 2016 - 13:48 Uhr

Der Junge wurde noch ins Krankenhaus gebracht, starb allerdings an den Folgen des Vorfalls.Foto: dpa

Für einen achtjährigen Jungen, der regungslos am Boden eines Beckens in der Bad Säckinger Therme gefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät. Er starb später im Krankenhaus.

Bad Säckingen - Nach einem Badeunfall in der Bad Säckinger Therme (Kreis Waldshut) ist ein achtjähriger Junge gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war er am Donnerstagabend regungslos am Boden eines Schwimmbeckens entdeckt worden. Das Kind wurde den Informationen zufolge nach Wiederbelebungsmaßnahmen mit dem Rettungshubschrauber in die Freiburger Uniklinik gebracht, wo es am Freitag an den Folgen des Vorfalls starb.

Wer mit dem Kind im Schwimmbad war und wie es zu dem Unglück kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.