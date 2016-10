Bad Mergentheimer in Venedig vermisst Leiche der Frau im Meer gefunden

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 22:49 Uhr

Zwei Menschen aus Bad Mergentheim sind bei Venedig mit ihrem Boot gekentert. (Symbolfoto)Foto: dpa

Der Mann und die Frau aus Bad Mergentheim waren mit einem Boot in der Nähe von Venedig in der Nacht zum Samstag gekentert. Nun wurde die Leiche der Frau aus dem Meer geborgen.

Venedig - Zwei deutsche Touristen sind mit einem Boot in der Nähe von Venedig verschwunden. Die Leiche einer Frau sei am Sonntag im Meer gefunden worden, teilte die Küstenwache des Ortes Caorle am Abend mit.

Die Frau und ihr Mann aus Baden-Württemberg waren in der Nacht zu Samstag verschwunden, als sie mit ihrem Boot unterwegs gewesen waren. Wegen schlechten Wetters könnten sie abgetrieben sein. Beide sollen aus Bad Mergentheim stammen.