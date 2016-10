Bad Cannstatt Sicherheitskräfte mit Bierflaschen beworfen

Von dpa/lsw/red 11. Oktober 2016 - 16:18 Uhr

Sicherheitskräfte wurden von mehreren Männern in einer Flüchtlingsunterunft in Bad Cannstatt mit Bierflaschen beworfen.Foto: dpa (Symbolbild)

Vier Männer im Alter zwischen 16 und 39 Jahren greifen Sicherheitskräfte in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Cannstatt mit Bierflaschen an. Die Polizei nimmt sie vorläufig fest.

Bad Cannstatt - Flüchtlinge haben am späten Montagabend mehrere Sicherheitskräfte in einer Unterkunft in Stuttgart-Bad Cannstatt mit Bierflaschen beworfen.

Nach Auskunft der Polizei geriet ein 39-jähriger Bewohner mit den Sicherheitsbeamten wegen bereits länger andauernder Streitigkeiten aneinander. Im Laufe der Auseinandersetzung solidarisierten sich weitere Bewohner, gemeinsam griffen sie die Sicherheitskräfte an und bewarfen sie mit Bierflaschen. Die Sicherheitskräfte zogen sich in ein Büro zurück und alarmierten die Polizei.

Die alarmierten Polizisten nahmen vier Männer im Alter zwischen 16 Jahren und 39 Jahren fest. Sie mussten die Nacht in Gewahrsam verbringen.