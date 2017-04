Verkehrschaos in Bad Cannstatt 45-Jähriger verursacht betrunken mehrere Unfälle

Von red 26. April 2017 - 18:27 Uhr

Ein offenbar betrunkener 45-Jähriger hat mit seinem Auto am Mittwochnachmittag in Bad Cannstatt gleich mehrere Fahrzeuge gestreift. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Stuttgart - Ein 45 Jahre alter Fahrer eines VW Amarok hat am Mittwochnachmittag in der Schmidener Straße (Bad Cannstatt) zwei geparkte Autos angefahren und ist kurz darauf mit einem entgegenkommenden Honda CRV zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der offenbar alkoholisierte 45-Jährige kurz nach 16.00 Uhr in der Schmidener Straße auswärts Richtung Fellbach. Kurz nach der Steinhaldenstraße streifte er zunächst einen am rechten Straßenrand geparkten Renault, fuhr weiter, streifte auf Höhe der Sophie-Tschorn-Straße erneut einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart und schob diesen auf den davor parkenden Honda auf. Anschließend lenkte der 45-Jährige nach links und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Honda eines 61-Jährigen zusammen, der aus Richtung Schmiden entgegenkam. Der 61-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verursacher offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Schmidener Straße in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.