Bad Cannstatt 170 Haushalte ohne Trinkwasser

Von red 13. Oktober 2016 - 17:21 Uhr

Momentan sind in Stuttgart etwa 170 Haushalte von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.Foto: dpa

Seit dem Nachmittag sind in Stuttgart wegen eines Schadens an einer Hauswasserversorgung in Bad Cannstatt etliche Haushalte von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Etwa 170 Haushalte in Stuttgart-Bad Cannstatt sind seit etwa 16 Uhr von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Der Grund dafür ist ein Schaden an einer Hauswasserversorgung an der Löwentorstraße.

Mehr zum Thema

Wie ein Sprecher der Netze BW mitteilte, sind vor allem Häuser in der Löwentorstraße, Darmstädter und Mannheimer Straße sowie im Sparrhärmlingweg betroffen. Mitarbeiter würden sich vor Ort befinden, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben.

Vermutlich wird die Wasserversorgung aber erst am Abend wieder gewährleistet sein.