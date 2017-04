Bad Boll Transporter brennt komplett aus

Von ps 12. April 2017 - 16:55 Uhr

Auf einem Parkplatz in der Göppinger Straße in Bad Boll brennt ein Transporter komplett aus. Durch die Hitze wird ein weiteres Auto beschädigt.





Bad Boll - Am Mittwochmittag ist ein Transporter in der Göppinger Straße in Bad Boll (Kreis Göppingen) komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20-jähriger Mann gegen 12.45 Uhr auf der Göppinger Straße, als er Rauch bemerkte, der aus seinem Fahrzeug kam. Er hielt auf einem Parkplatz an. Der Transporter ging komplett in Flammen auf. Die Feuerwehr war vor Ort.

Der Transporter brannte vollständig aus. Durch die Hitze wurde ein weiteres Auto, das in der Nähe stand, beschädigt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei hält einen technischen Defekt für wahrscheinlich.