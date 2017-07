Backnang Kindergartenkids erwischen Nachwuchs-Gangster

Von red/wei 13. Juli 2017 - 12:08 Uhr

Die Polizei hat in Backnang Hilfe bekommen – von Kindergartenkindern. Foto: Weingand / STZN

Drei junge Leute stehlen einen Kaugummi-Automaten. Dabei haben sie ihre Rechnung aber ohne eine Gruppe Kindergartenkinder gemacht.

Backnang - Fast jedes Kind träumt irgendwann davon, als Detektiv den Bösewichten das Leben schwer zu machen. Kinder des Backnanger Kindergartens Lindenstraße haben gute Voraussetzungen für eine solche Karriere: Sie haben der Polizei am Mittwoch zusammen mit ihren Erzieherinnen geholfen, einen – wenn auch kleinen – Kriminalfall zu lösen. Gegen 16 Uhr hatten sie beobachtet, wie drei Diebe einen Kaugummiautomaten in der Nähe des Kindergartens aus einer Halterung rissen und davontrugen.

Mehr zum Thema

Von Kindergartenkindern erwischt: Nachwuchs-Gangster gedemütigt

„Die Kinder konnten den hinzugerufenen Polizisten eine sehr gute Beschreibung der Diebe abgeben“, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Aalen. Nachdem einer anderen Zeugin bei einem Spielplatz am Akazienweg Verdächtige aufgefallen waren, konnte die Polizei drei 17- bis 18-jährige Jungen dingfest machen. Sie erwartet nun eine Anzeige. Außerdem mussten sie den geklauten Kaugummiautomaten zurückbringen – „unter dem Applaus der mächtig stolzen Jung-Kriminalisten“, so die Polizei. Das Selbstbewusstsein der Nachwuchsgangster dürfte also nachhaltig beschädigt sein. Ob die Kids als Belohnung fünf Prozent der Kaugummis bekommen haben, wie in Deutschland oft üblich, ist nicht bekannt.