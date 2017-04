Backnang Jugendgang verprügelt 17-Jährigen

Von red/dja 05. April 2017 - 14:14 Uhr

Ein 17-Jähriger wird am Dienstag von einer Jugendgang in Backnang verprügelt.Foto: dpa

Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend mit seinem Fahrrad in Backnang unterwegs. Auf einmal hält ihn eine Gruppe Jugendlicher an und fragt nach Geld.

Backnang - Eine vierköpfige Jugendgruppe hat am Dienstagabend einen 17-Jährigen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) verprügelt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Verbindungsweg zwischen Maubach und Waldrems in Richtung des Gewerbegebiets von Waldrems unterwegs. Dort wurde er von der Jugendgruppe angehalten und nach Geld gefragt. Nachdem er erwiderte, keines zu haben, wurde er vom Fahrrad gezogen und mehrmals in den Bauch geschlagen. Dabei wurde er festgehalten. Danach flüchteten die Jugendlichen in Richtung Maubach.

Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Diese werden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie waren mit Schildmützen und schwarzen Bomberjacken bekleidet. Der Haupttäter war etwa 1,75 Meter groß, stämmig, trug einen Vollbart sowie orange/blaue Airmax-Schuhe von Nike. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise auf die Personengruppe. Die Jugendlichen fielen unter Umständen vor oder nach der Tat im Bereich Maubach oder Waldrems auf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegengenommen.