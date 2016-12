Backnang 18-Jähriger fährt BMW zu Schrott

Von red 01. Dezember 2016 - 17:35 Uhr

Da passen Fahrpraxis und PS-Stärke offenbar nicht zusammen: In Backnang rauscht ein 18-Jähriger mit einem potenten BMW in das Geländer einer Brücke.





Backnang - In Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem BMW einen Unfall gebaut.

Wie die Polizei meldet, war der junge Mann gegen 15.30 Uhr mit dem mehr als 270 PS starken BMW mit quietschenden Reifen von Backnang in Richtung Kläranlage Schöntal davongefahren. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto.

Der 3er-BMW prallte gegen einen Bordstein, schleuderte über die Fahrbahn, kam nach rechts ab und prallte dort in ein Brückengeländer. Der junge Mann hatte Glück und wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.