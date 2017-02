Bachelor-Kandidatin aus dem Rems-Murr-Kreis Inci Sencer will sich nicht verstellen

Von Phillip Weingand 11. Februar 2017 - 11:00 Uhr

Die 23-jährige Inci Elena Sencer aus Auenwald will das Herz des Fernseh-Bachelors erobern. Sie verrät, was sie von ihrem Traummann erwartet – und, warum sie seit ihrem TV-Auftritt böse Dinge über sich lesen muss.





Auenwald - Auf den Fernsehschirmen der Bundesrepublik hat er wieder begonnen: Der Kampf um Rosen und um das Herz eines gut aussehenden, reichen jungen Mannes. Die RTL-Show „Der Bachelor“ geht seit Anfang des Monats in die siebte Runde. Das Objekt der Begierde heißt in diesem Jahr Sebastian Pannek, Model und Inhaber einer Marketingagentur.

Unter den – anfangs – 22 Kandidatinnen der Fernsehshow ist die 23-jährige Inci Elena Sencer aus dem Rems-Murr-Kreis. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau arbeitet gerade als Verkäuferin bei der Telekom in einer Schorndorfer Filiale. So richtig stolz ist sie auf ihren Wohnort Auenwald-Oberbrüden allerdings nicht: „Gerade machen sich viele darüber lustig, dass ich aus Auenwald komme, wegen Herr der Ringe“, erzählt sie lachend.

Mit einem Hobbit aus Tolkiens Fantasie-Auenland hat die Deutschtürkin bis auf die mit 1,60 Meter zierliche Körpergröße nichts gemein: In der Sendung präsentiert sie sich als temperamentvolles Energiebündel, das das Herz auf der Zunge trägt. In der am Mittwoch ausgestrahlten zweiten Folge ergatterte sie sogar ein Einzeldate mit dem Bachelor Sebastian.

Warum ihre Tränen Inci Kritik einbrachten

Die beiden hatten zusammen viel Spaß, flirteten, genossen eine Bootsfahrt und düsten auf wasserstrahlgetriebenen „Flyboards" durch die Luft. Zum Schluss rückten sie bei Kerzenschein richtig dicht zusammen – und bei Inci flossen Tränen, als sie von ihrer besten Freundin erzählte, die vor fünf Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Diese Offenbarung vor laufenden Kameras hat Inci seitdem Kritik eingebracht: „Ich habe einige böse Sachen über mich gelesen. Viele haben gedacht, ich wollte damit Mitleid bekommen. Aber da stehe ich drüber“, sagt sie selbstbewusst. Und sie bekomme auch viele nette Nachrichten: „Zum Beispiel von süßen kleinen Mädels, die mich als Vorbild sehen oder es toll finden, dass ich so eine Klappe habe.“