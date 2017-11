Babybauch kaum zu sehen Herzogin Kate besucht Gala-Dinner

Von (ili/spot) 08. November 2017 - 07:41 Uhr

Herzogin Kate beim Gala-Dinner des Anna-Freud-Zentrums Foto: imago/i Images

Im eleganten Spitzen-Abendkleid erschien Herzogin Kate zu einer Abendveranstaltung in London. Von ihrer dritten Schwangerschaft war dabei kaum etwas zu erahnen.

Herzogin Kate (35) besuchte am Dienstagabend das Gala-Dinner des Anna-Freud-Zentrums in London. Für diesen Auftritt warf sich die schwangere Royal in ein elegantes, bodenlanges, schwarzes Abendkleid mit dreiviertellangen Spitzenärmeln. Obwohl es schmal geschnitten war, schluckte der dunkle Stoff das wachsende Babybäuchlein und so war es lediglich von der Seite etwas zu sehen.

Die Doku "William & Kate - ein königliches Märchen" können Sie hier gleich online streamen

Nach einer Rückzugsphase ab Ende August, in der sie offenbar erneut mit ihrer enormen Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen hatte, nimmt die Ehefrau von Prinz William (35) seit Mitte Oktober wieder an öffentlichen Termine teil.

Herzogin Kate und Prinz William sind seit 2002 ein Paar. Im April 2011 feierten sie ihre Traumhochzeit in London. Inzwischen sind die beiden Eltern von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2). Das dritte gemeinsame Kind wird rund um den siebten Hochzeitstag im April erwartet.