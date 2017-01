Baby-Wildkatze in US-Zoo Kleiner Tiger bekommt Extrabehandlung

Von ps 05. Januar 2017 - 12:52 Uhr

Im Zoo in Milwaukee im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin ziehen Tierpfleger den Babytiger Kashtan mit der Hand auf, nachdem er an einer Infektion erkrankt war. Inzwischen darf er wieder mit seinen Geschwistern spielen.





Milwaukee - Im Zoo in Milwaukee, im US-Bundesstaat Wisconsin, haben Tierpfleger den kleinen Tiger Kashtan zeitweise mit der Hand aufgezogen, weil er an einer Infektion erkrankt war. Nachdem eine Schwester von Kashtan an der Infektion gestorben war, beschlossen die Zoowärter, die kleine Wildkatze mit der Hand aufzuziehen und gesund zu pflegen.

Die Tierpfleger nahmen den Babytiger einen Monat lang in ihre Obhut. Das sei nicht ideal, aber sie vermuteten, dass Tigermama Amba es nicht zugelassen hätte, wenn man ihr das Baby mehrmals am Tag weggenommen hätte, um es gesund zu pflegen.

Inzwischen geht es dem Kleinen viel besser. Zoowärter füttern ihn viermal am Tag und er darf einige Stunden täglich mit seinen Geschwisterchen spielen.