B464 bei Sindelfingen Mercedesfahrer verliert die Kontrolle auf glatter Straße

09. Januar 2017 - 10:19 Uhr

Ein 47-jähriger Mercedesfahrer verliert auf glatter Straße bei Sindelfingen die Kontrolle über seinen Wagen und kracht in den Gegenverkehr und in eine Leitplanke.





Sindelfingen - Ein 47-jähriger Mercedesfahrer hat am Sonntagabend auf der B464 zwischen Maichingen/Darmsheim und Sindelfingen-West die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr gekommen und in einen BMW gekracht. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 47-Jährige am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 464 von Renningen in Richtung Tübingen. Zwischen der Anschlussstelle Maichingen/Darmsheim und Sindelfingen-West (Kreis Böblingen) verlor dieser, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, auf der winterlichen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Er kracht mit einem entgegenkommenden 41-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Dabei wird die 44-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt.

Fast 50.000 Euro Schaden

Der 47-jährige Mercedesfahrer kam etwa nach 150 Metern in einer Leitplanke zum Stehen. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Am Mercedes entstand ein Schaden von 30.000 Euro, am BMW von etwa 15.000 Euro. An den Leitplanken entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis gegen 19 Uhr voll gesperrt.

Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Fahrzeuge durch umhergeflogene Fahrzeugteile beschädigt wurden. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07031/697-0 melden.