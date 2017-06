B27 bei Stuttgart-Degerloch Mercedes-Taxi brennt aus – Chaos im Feierabendverkehr

Von red 23. Juni 2017 - 17:48 Uhr

Im Feierabendverkehr ist ein Auto auf der B27 bei Degerloch in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: dpa

Wegen eines brennenden Autos musste die Bundesstraße 27 bei Degerloch am Freitagnachmittag für eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen sind enorm.

Stuttgart-Degerloch - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag an der B27 in Stuttgart-Degerloch ein Mercedes-E-Klasse-Taxi eines 42-Jährigen in Brand geraten.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 42-Jährige gegen 16.40 Uhr ohne Fahrgast vom Flughafen in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Albplatz schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Autos. Der Mann konnte am rechten Fahrbahnrand anhalten und das Auto unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Während der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs musste die B27 für zirka eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die noch immer andauern.