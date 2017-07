B14 Porsche rammt Mercedes von der Fahrbahn

Von red/pj 23. Juli 2017 - 11:28 Uhr

Ein junger Porschefahrer verliert am Samstagnachmittag am Teiler B14/B29 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sportwagen rammt dadurch einen Mercedes, der auf dem Standstreifen landet.





Waiblingen - Am Teiler B14/B29 kam es am Samstag gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Porsche und einem Mercedes. Kurz vorm vierspurigen Bereich verlor ein 20-jähriger Porschefahrer aufgrund der Witterungsverhältnissen und der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sportwagen rutschte dadurch unkontrolliert auf dem linken Fahrstreifen und prallte anschließend auf das Heck eines Mercedes, der auf der rechten Spur fuhr.

Beide Fahrzeuge gerieten durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern. Der Porsche landete in der Mittelleitplanke und verkeilte sich dort, der Mercedes kam mehrere Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein 59-Jähriger im Mercedes wurde durch seinen Airbag leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

An den beiden Fahrzeugen, der Leitplanke und am Fahrrad, das der Mercedes mitführte, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 91.500 Euro. Zur Unfallaufnahme muss die Fahrbahn der B14 teilweise gesperrt werden.