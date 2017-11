B14 in Stuttgart Unfall mit vier Autos im Feierabendverkehr

Von red 06. November 2017 - 20:54 Uhr

Auf der B14 ist es am Montagabend zu einem Auffahrunfall gekommen, der für Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gesorgt hat.





Stuttgart - Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Montagabend auf der B14 stadteinwärts im Feierabendverkehr für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei waren in Höhe der Anschlussstelle Benzstraße in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen insgesamt vier Fahrzeuge aufeinander aufgefahren.

Bei dem Unfall sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Den Schaden an den Autos gibt die Polizei mit rund 40.000 Euro an. Ein Teil der Autos war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der gesperrten Fahrspur kam es während der Zeit der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.