B14 bei Leutenbach Mercedesfahrer schleudert in Böschung

Von red/pol 02. Juli 2017 - 14:13 Uhr

Ein 73-Jähriger verliert nach einem Überholvorgang auf der B14 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er muss mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert werden.





Leutenbach - Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der B14 gekommen. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Backnang. Kurz vor der Anschlusstelle Nellmersbach überholte er ein Fahrzeug und wechselte am Ende der linken Fahrspur, die dort auf die rechte Spur übergeleitet wird, direkt auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt Nellmersbach.

Hier geriet er infolge der überhöhten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Wiesenstück und prallte schließlich gegen die Böschung. Das Fahrzeug fuhr zunächst die Böschung hoch und rutschte anschließend rückwärts die Böschung wieder runter. Der Mann wurde in seinem stark deformierten Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Leutenbach geborgen werden.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Unfallursächlich könnte eine medizinische Ursache gewesen sein. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5.000 EUR.